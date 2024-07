Mario Bregieira celebra início das gravações de Neemias: ‘Realização de um sonho’

‌



A+

A-

Mario Bregieira destaca emoção em viver Neemias na minissérie

Neemias, spin-off de A Rainha da Pérsia, iniciou as gravações no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions na zona oeste do Rio de Janeiro, após meses de intensa preparação com elenco e direção.

Dirigida por Felipe Cunha e estrelada por Mario Bregieira, a minissérie vai contar a história do copeiro real amigo de Ester (Nathalia Florentino), que terá um papel importante para Jerusalém e o povo judeu.

Ao site oficial, Mario não escondeu a emoção após finalizar o primeiro dia de trabalho de estúdio da produção. “Estar aqui hoje é um sonho de infância. E não é sobre fazer um protagonista, é sobre exercer o que mais amo aliado à Palavra de Deus. É muito emocionante, a realização de um sonho”.

Apesar de já viver o personagem em A Rainha da Pérsia e ter gravado algumas cenas de Neemias no Marrocos, o início de uma nova etapa mexeu com o ator:

Publicidade

“É como se fosse um recomeço. Tem um gostinho especial de poder contar essa história de superação, resiliência, amor e fé. Acho que não tenho ainda a dimensão de tudo isso que está acontecendo na minha vida e carreira”, confidenciou.

Mario Bregieira é Neemias no spin-off de A Rainha da Pérsia Divulgação/Seriella Productions

Questionado se estava nervoso com o primeiro dia, Mario garantiu que sempre dá um friozinho na barriga.

Publicidade

“Preciso ser sincero, antes de entrar no set, não importa o projeto, sempre sinto um nervosismo, porque a cada cena, não importa o tamanho, me faz sentir a mesma alegria de estar aqui. Quero sempre dar o meu melhor e acho que isso me movimenta a querer sempre evoluir. Não acho que o nervosismo é diferente porque entro em cada cena como se fosse a última”.

Mario está encantado com a trajetória de Neemias e quer que o público se emocione com a história que será contada na minissérie.

“Tenho certeza de que vai ser lindo porque essa obra tem um propósito muito bonito. E falo isso com brilho nos olhos porque é realmente um marco na minha vida, um divisor de águas na minha carreira fazer um personagem tão importante que vai edificar e mudar a vida de tantas pessoas”, finalizou.

Fique ligado em tudo sobre Neemias no site oficial. Enquanto isso, acompanhe a série A Rainha da Pérsia de segunda a sexta-feira, às 21h, na RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever todos os episódios.