Neemias: confira trailer da nova minissérie Superprodução estreia no Univer Vídeo no dia 30 de setembro Tudo de Record|Do R7 08/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 08/09/2024 - 02h00 ) ‌



Neemias, minissérie protagonizada por Mario Bregieira, estreia dia 30 no Univer Vídeo Reprodução/Instagram

O público conheceu Neemias (Mario Bregieira) em A Rainha da Pérsia, e o eunuco ganhou uma minissérie própria, spin-off com o nome do personagem, que estreia no dia 30 de setembro no Univer Vídeo.

Estrelada por Mario Bregieira, a nova superprodução da Seriella Productions é dirigida por Felipe Cunha. Em sete episódios, Neemias conta a história do copeiro real que tem um papel importante para Jerusalém e o povo judeu.

No seu perfil oficial, a Seriella Productions divulgou o primeiro trailer da minissérie. Assista!

Fique ligado! Neemias estreia no Univer Vídeo no dia 30 de setembro. Enquanto isso, reveja todas as emoções de A Rainha da Pérsia no PlayPlus.com.