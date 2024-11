Nota de pesar: RECORD lamenta morte do cantor Agnaldo Rayol nesta segunda (4) Além da música, o artista atuou em novelas de sucesso na emissora, e nos deixa aos 86 anos de idade Tudo de Record|Do R7 04/11/2024 - 19h37 (Atualizado em 04/11/2024 - 19h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Agnaldo Rayol encantou o público da RECORD durante os anos 1960 e 1970 Divulgação/Arquivo RECORD

É com grande pesar que a RECORD se despede de Agnaldo Coniglio Rayol, nesta segunda-feira (4), um ícone da música e da televisão brasileira. Sua voz, uma das mais belas e potentes do Brasil, conquistou uma legião de fãs e deixou marcas inesquecíveis em nossa história.

Rayol brilhou em nossa tela com o Agnaldo Rayol Show, programa próprio que encantou o público na década de 1960. Também participou de atrações como a Jovem Guarda, levando seu talento e carisma a milhões de lares brasileiros. Além da música, atuou em novelas de sucesso na RECORD, como As Pupilas do Senhor Reitor (1971) e A Última Testemunha (1969), revelando seu dom e paixão pelas artes.

Agnaldo Rayol sempre foi presença constante em nossos programas e no jornalismo. Aos 86 anos nos deixa, mas seu legado segue vivo na memória de todos.

A RECORD expressa seu profundo respeito e solidariedade aos familiares, amigos e fãs deste grande artista, cuja presença será eternamente lembrada.