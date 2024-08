Nova temporada de A Fazenda estreia em 16 de setembro O feno já está aquecendo a décima sexta edição do reality rural da RECORD está chegando para incendiar Itapecerica da Serra Tudo de Record|Do R7 23/08/2024 - 19h34 (Atualizado em 23/08/2024 - 19h34 ) ‌



Pelo quarto ano seguido, Adriane Galisteu está no comando do programa Divulgação/RECORD

Contagem regressiva para a 16ª temporada de A Fazenda. O reality show tem estreia confirmada para dia 16 de setembro. Adriane Galisteu segue no comando da atração pelo quarto ano consecutivo e já está ansiosa para mais uma edição recheada de momentos memoráveis, com direito a provas, tensão, superação, emoção, eliminações, tarefas com os animais, adrenalina e muita competição!

No total, haverá 28 participantes, sendo que oito deles ficarão confinados por um período no Paiol. Apenas os quatro mais votados pelo público terão a oportunidade de se juntar aos 20 peões que já estarão na sede do programa.

Fique ligado! Acompanhe o site oficial de A Fazenda para não perder nenhuma novidade sobre a nova temporada, que estreia dia 16 de setembro na tela da RECORD.