Partida entre Rio Claro e Grêmio São-Carlense terá transmissão do R7.com neste sábado (15) O duelo marca a estreia das equipes na competição e também será exibido para a RECORD no litoral e interior de São Paulo e no PlayPlus

São Carlos e Grêmio São-Carlense se enfrentam na primeira rodada da Copa Paulista (Reprodução/Instagram)

Tem mais futebol vindo aí na tela da RECORD! Neste sábado (15), a partir das 15h, para todo o estado, menos capital e Grande São Paulo, a emissora vai transmitir a partida entre Rio Claro e Grêmio São-Carlense, pela primeira rodada da Copa Paulista.

O jogo também será exibido no R7.com e no PlayPlus, serviço de streaming da emissora, e o time da transmissão já está escalado para trazer todas as emoções desse clássico regional: Decimar Leite será o narrador e Beto Quinalha o comentarista.

Sobre os times

O Rio Claro disputou a Série A2 do Paulistão e quase se classificou à fase mata-mata. Em 15 jogos, venceu cinco, empatou seis e perdeu quatro, terminando na 9ª colocação, com 21 pontos, a mesma pontuação do Noroeste, clube que terminou na oitava posição e ficou com a última vaga à próxima fase.

Já o Grêmio São-Carlense fez a segunda melhor campanha da 4ª divisão do Paulistão. Na primeira etapa do torneio – de pontos corridos – o time venceu nove jogos, empatou dois e perdeu quatro, além de ter tido a melhor defesa, com dez gols sofridos. Entretanto, a boa campanha não se repetiu na fase mata-mata e o clube foi eliminado nas quartas de final para o Ska Brasil.

Copa Paulista

A primeira fase da Copa Paulista 2024 é mais regional e 26 clubes são divididos em cinco grupos, sendo quatro chaves com cinco times e uma com seis. As equipes se enfrentam em turno e returno, e as três que mais pontuarem, de cada grupo, se classificam às oitavas de final. O melhor quarto colocado, dentre todas as chaves, também avança à fase mata-mata.

Em 2023, a Portuguesa Santista foi campeã da edição do torneio. A Briosa terminou a primeira fase na terceira colocação de seu grupo e com a quarta melhor campanha na classificação geral. No mata-mata, passou pelo Noroeste nas quartas, XV de Piracicaba na semifinal e pelo São José na grande final. O meio-campista Franco, da Portuguesa Santista, terminou como artilheiro da competição, com oito gols.

Acompanhe o duelo entre Rio Claro e Grêmio São-Carlense neste sábado (15), às 15h, com transmissão do R7.com e PlayPlus.