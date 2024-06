Tudo de Record |Do R7

Pedido especial de Nahim sobre os cãezinhos será atendido O cantor e Andreia de Andrade mostraram muito carinho com os pets em participação no Troca de Esposas

O cantor tinha cinco cachorrinhos (Reprodução/Facebook)

Uma triste notícia pegou os fãs e familiares de surpresa nesta quinta (13). O cantor Nahim foi encontrado sem vida em casa, o ocorrido foi confirmado pela ex-esposa Andreia de Andrade e pela polícia. O casal estava separado há pouco mais de oito meses, mas ensaiava reconciliação. Eles participaram da temporada mais recente do Troca de Esposas, onde mostraram o amor em comum pelos bichinhos. Um pedido especial do cantor sobre os pets será atendido.

A paixão pelos cinco cãezinhos foi um dos marcos da participação do casal no programa. O cantor sempre passeava com os “filhos de quatro patas” e deixava bem claro: “A casa não é nossa, é dos cachorros!”

Segundo a cunhada de Nahim, a jornalista Lisa Gomes, Nahim fez dois pedidos em conversas com ela. Um era conhecer a netinha, por motivos pessoais da família, ele não realizou. O outro será cumprido à risca: Nahim queria ser velado no chão, para que os cachorrinhos pudessem se despedir dele: “Para ficar na altura dos cachorros”, explicou Lisa.

Veja :

Ao vivo no #HojeEmDia: cunhada do cantor Nahim fala, ao vivo, com o programa. Veja



➡️ Assista no @sigaplayplus: https://t.co/6Smg0NsaxE pic.twitter.com/XHphmSBjV6 — Programa Hoje em Dia (@hojeemdia) June 13, 2024

O pedido não é uma surpresa para os fãs do cantor, ele não escondia o amor profundo pelos bichinhos, e também não era uma pessoa tradicional. Tinha um jeitinho todo especial só dele, resultado de uma personalidade forte e carreira de sucesso.

Andreia recebeu a notícia pelo filho, Isaac: “Não aceitei, é impossível. Você saí de um lugar com a pessoa, conversa. Não dá. Estou muito em choque. Se alguém está sofrendo a perda do Nahim, estou muito mais”, disse em entrevista para o Hoje em Dia. Ela comentou que tem a guarda compartilhada dos cães com o ex-marido, e também informou que o motivo da morte pode ter sido a queda da escada.

Eles passaram o Dia dos Namorados juntos, Andreia tinha dito para ele que estava pensando em dar uma nova chance para a relação.

Assista :

