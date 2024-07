Tudo de Record |Do R7

Presidente da RECORD recebe desembargadores do TRT15 em São Paulo Inclusão de PcD no mercado de trabalho foi um dos assuntos abordados durante o encontro

Des. Hélcio Dantas Lobo Jr., Des. Gisela Rodrigues Magalhães de Araujo e Moraes e Luiz Cláudio Costa Karina Lajusticia/RECORD

O presidente da RECORD, Luiz Cláudio Costa, recebeu nesta quarta-feira (10) a visita da desembargadora Gisela Rodrigues Magalhães de Araujo e Moraes, atualmente, presidente da 1ª Seção de Dissídios Individuais, e do desembargador Hélcio Dantas Lobo Jr., ambos do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.

Um dos assuntos abordados durante o encontro foi a importância da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

“A contratação de um PcD, além de promover a inclusão no mercado de trabalho, busca combater a discriminação que atinge essas pessoas na sociedade”, disse Costa.

Participou da reunião, também, a gerente de Relações Institucionais da RECORD, Karina Lajusticia.

A desembargadora Gisela Rodrigues presidiu o TRT15 no biênio 2018-2020.