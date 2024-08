RECORD é finalista do maior prêmio de Direitos Humanos do Brasil Entre centenas de produções inscritas, três trabalhos da emissora ganharam destaque na subcategoria televisão; saiba mais! Tudo de Record|Do R7 27/08/2024 - 16h28 (Atualizado em 28/08/2024 - 13h44 ) ‌



O documentário Filhos do Açaí é um dos finalistas

A RECORD é finalista da 11ª edição do Prêmio Anamatra de Direitos Humanos, que este ano teve como tema Direitos Humanos no Mundo do Trabalho, e vai premiar trabalhos nas categorias Cidadã, Imprensa (subcategorias impresso — jornal, revista ou internet —, rádio, TV e fotografia) e a categoria Gênero, Raça e Diversidade.

A premiação, que é considerada a maior do Brasil, visa valorizar ações concretas de promoção e defesa dos Direitos Humanos nas relações de trabalho, atinentes à educação para o pleno exercício dos direitos sociais; ao combate a todas as formas de discriminação no mercado de trabalho; à inclusão de deficientes; ao combate ao trabalho infantil, escravo e degradante; à defesa do meio ambiente do trabalho e à defesa e promoção do trabalho decente.

Entre centenas de trabalhos inscritos, a emissora se destacou na subcategoria televisão, com Vini Jr.: Racismo no futebol (Francisco Roberto Cabrini/ RECORD); Documentário Filhos do Açaí (Mariana da Cunha Soares, Romeu Piccoli) e Escravas de família (Giselle Barbieri/ RECORD).

Os vencedores serão divulgados até o dia 17 de setembro, no portal da Anamatra. A premiação acontecerá em Brasília (DF), no dia 4 de dezembro.