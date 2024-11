RECORD é finalista em premiações importantes do mercado publicitário Empresa concorre no tradicional “Melhores do propmark”, idealizado e organizado pela Editora Referência, e no “Caboré”, do Meio & Mensagem Tudo de Record|Do R7 05/11/2024 - 17h30 (Atualizado em 05/11/2024 - 17h31 ) twitter

Para promover a votação, a emissora criou o personagem Tommy Publiça, interpretado por Tom Cavalcante Antônio Chahestian/RECORD

Na RECORD, a reta final de 2024 chega com uma boa notícia. Uma não, duas! A empresa é finalista em dois grandes prêmios do mercado publicitário: o tradicional “Melhores do propmark”, idealizado e organizado pela Editora Referência, e o concorrido “Caboré”, do Meio & Mensagem.

No “Melhores do propmark”, a RECORD concorre em duas das 15 categorias da premiação. A banca de jornalistas e integrantes da redação do jornal e site indicou a emissora como melhor Veículo de Comunicação de 2024.

Já o superintendente comercial multiplataforma, Alarico Naves, é indicado na estreante categoria “Destaque do Ano”. Um dos critérios para a escolha se deve ao papel dos profissionais da RECORD na estratégia criativa comprovadamente eficaz.

“Este reconhecimento destaca o compromisso do grupo, tanto na TV como no R7.com, no PlayPlus ou em nossos canais Multiplataforma, com a inovação e a qualidade dos conteúdos, que vão do entretenimento ao jornalismo, sempre com uma abordagem relevante para a nosso público no Brasil e no exterior”, completa Naves.

Para votar, quantas vezes quiser, no “Melhores do propmark” é simples. Basta acessar o site: https://propmark.com.br/vote-aqui-nos-melhores-do-propmark-2024/ até o dia 21 de novembro.

No “Caboré 2024″, conhecido como o Oscar da publicidade, promovido pelo Meio & Mensagem, a RECORD cobiça a concorrida Coruja na categoria “Plataforma de Conteúdo”. Este é o segundo ano consecutivo que o grupo concorre ao prêmio.

“Concorrer ao Caboré só reforça nossa missão de oferecer conteúdo de qualidade e que realmente faça a diferença na vida das pessoas”, destaca Alarico Naves.

Para promover e chamar a atenção para a votação, a emissora criou o personagem Tommy Publiça, interpretado por Tom Cavalcante. Ele destaca as qualidades, números e iniciativas da empresa e justifica o porquê da indicação.

Assinantes do Meio & Mensagem podem votar na RECORD até o dia 28 de novembro no site: votacao.cabore.com.br. Os vencedores serão conhecidos em 4 de dezembro.