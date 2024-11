RECORD lamenta a morte de Maguila O pugilista conquistou o público com carisma e simpatia em diversas participações nos programas da emissora Tudo de Record|Do R7 24/10/2024 - 17h41 (Atualizado em 24/10/2024 - 17h41 ) twitter

Maguila em uma de suas participações na emissora, no Show do Tom Divulgação/RECORD

É com profundo pesar que a RECORD recebeu a notícia do falecimento de José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, na tarde desta quinta-feira (24), aos 66 anos. A informação foi confirmada por sua esposa Irani Pinheiro, ao programa Balanço Geral.

Mais do que um grande pugilista, Maguila conquistou o público com seu carisma e simpatia em diversas participações nos programas da emissora. Em 2004, trouxe sua alegria e humor para o quadro WebMan no programa Show do Tom, onde encantou ainda mais os telespectadores. Sua presença sempre calorosa e genuína deixou uma marca especial em nossa história.

Neste momento de dor, a RECORD se solidariza com a família, amigos e fãs de Maguila, expressando os sentimentos mais sinceros. Que seu legado como atleta e ser humano extraordinário permaneça vivo em todos nós.