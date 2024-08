Rodrigo Carelli agita a web com novidades sobre A Fazenda 16 O diretor do núcleo de realities publicou postagem enigmática nas redes sociais Tudo de Record|Do R7 19/08/2024 - 11h33 (Atualizado em 21/08/2024 - 19h19 ) ‌



O diretor vai soltar spoilers semanais na internet Edu Moraes/RECORD

O público já sabe a data de estreia, A Fazenda 16 vai ao ar no dia 17 de setembro, mas aos poucos, o diretor do núcleo de realities, Rodrigo Carelli, solta novas informações sobre o programa. Na live Aquecendo o Feno, com Lucas Selfie e Márcia Fu, ele contou spoilers importantes. Nesta segunda, publicou post enigmático.

Em bate-papo na live de sexta (16), Carelli contou que a nova temporada contará com 24 participantes, 20 que vão direto para a sede e quatro que sobem do Paiol após votação do público.

Ele também descartou nomes muito comentados na mídia, como Davi Brito e Emily Araújo, pois confirmou que não teremos campeões de reality na nova temporada.

Nas redes sociais, Carelli exaltou o slogan da edição: “24 peões dentro da casa? Vai dar ruim. É aí que fica bom”.

Os fãs ficaram eufóricos com as novidades: “Essa A Fazenda vai ser a mais fogo no feno de todas”, comentou um internauta. Outro sugeriu: “Vai ser tudo! Quem aí já está esperando os barracos?”

De acordo com o diretor, semanalmente, teremos spoilers saindo do forno! O primeiro foi sobre uma participante misteriosa, que tem apenas um registro profissional na carteira de trabalho e já protagonizou affair com um cantor amado pelo Brasil.

Está dada a largada de enigmas!

Veja :

A Fazenda 16 estreia no dia 17 de setembro, na tela da RECORD. Acompanhe o R7.com para ficar por dentro de todas as novidades!