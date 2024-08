Sabatinas na RECORD: Sandro Mabel é entrevistado no Record Goiás; assista agora! Nesta terça (27), a partir das 19h10, vai ao ar entrevista com o candidato à prefeitura de Goiânia (GO) Tudo de Record|Do R7 27/08/2024 - 18h22 (Atualizado em 27/08/2024 - 18h22 ) ‌



Sandro Mabel (União), concorre à Prefeitura de Goiânia (GO) Reprodução/Instagram

O administrador Sandro Mabel (União), candidato à Prefeitura de Goiânia (GO), é entrevistado no Record Goiás desta terça (27), a partir das 19h10. O encontro faz parte da série de sabatinas eleitorais promovidas pela emissora nessas eleições. O evento será transmitido, simultaneamente, no R7.com, no PlayPlus e no canal da emissora no YouTube.