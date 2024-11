Salcy Lima conversa com Ciro Barros e Lumi Zúnica sobre eleições no interior do Vale do Javari (AM); assista agora! Nesta sexta-feira (1°), a partir das 18h, jornalistas falam sobre a cobertura in loco das eleições na região e votação dos indígenas Tudo de Record|Do R7 01/11/2024 - 17h32 (Atualizado em 01/11/2024 - 17h34 ) twitter

O voto no Vale do Javari: veja bastidores em um dos locais de mais difícil acesso no Brasil Ciro Barros/Reprodução/RECORD

A apresentadora Salcy Lima comanda o bate-papo com os jornalistas Ciro Barros e Lumi Zúnica, nesta sexta (1°), a partir das 18h, sobre a RECORD ser o primeiro veículo a acompanhar in loco as eleições no interior do Vale do Javari (AM) e contam os bastidores da história das votações em um dos locais de mais difícil acesso no Brasil. O evento será transmitido no R7.com. Acompanhe ao vivo!