São João do Nordeste na RECORD conta com três patrocinadores Com programas especiais e transmissão ao vivo, o projeto chegará aos telespectadores de dez emissoras afiliadas do Nordeste; saiba mais

Haverá, também a transmissão do maior São João do Mundo, ao vivo de Campina Grande (PB) (Divulgação/RECORD)

A RECORD vai transmitir, pelo segundo ano consecutivo, um dos maiores eventos regionais do Brasil. O São João do Nordeste, rico em gastronomia, música e costumes, será mostrado, em diversos conteúdos, por dez afiliadas da emissora na região, culminando em uma grande transmissão especial diretamente dos maiores festejos. Este projeto conta com o patrocínio de BRF, Hypera e Magalu.

Para o diretor comercial núcleo rede, Cláudio Barres, a chegada das três marcas ao São João do Nordeste na RECORD chancela o compromisso da emissora em enaltecer e valorizar as tradições brasileiras. “Uma das maiores expressões culturais do nosso País estará, desde o início do mês de junho, com programas especiais, nos lares de todos os nordestinos, através de nossas emissoras; e alcançará todo o País pelo PlayPlus. Este evento, com a transmissão da RECORD, já é um marco em nosso calendário anual e ter marcas como estas nos apoiando é a prova da importância e do sucesso dessa ação”, completa.

Durante os três primeiros finais de semana de junho, com apresentação de Sâmya Maia e Aduílio Mendes, os programas especiais trarão muito forró, culinária típica, danças e animação, além de reportagens, mostrando o que há de único nas festividades de cada canto do Nordeste. Atrações como Alcymar Monteiro, Jorge de Altinho e Os 3 do Nordeste, figuras carimbadas da música junina, prometem agitar os telespectadores.

Na noite do sábado (22), haverá a grande transmissão do Maior São João do Mundo, ao vivo, de Campina Grande. Diretamente do Parque do Povo, local histórico e emblemático da tradição junina, o programa São João do Nordeste é na RECORD será ancorado pelos jornalistas da TV Correio, Linda Carvalho e Sérgio Montenegro, que, a partir das 22h45, darão início a uma programação de mais de duas horas.

Todas as dez emissoras dos nove estados do Nordeste (duas delas na Bahia), participarão com entradas ao vivo, mostrando cada uma das suas festividades e exaltando seu estado. São elas: TV Correio (Paraíba), TV Guararapes (Pernambuco), TV Pajuçara (Alagoas), TV Cidade (Ceará), TV Tropical (Rio Grande do Norte), TV Cidade (Maranhão), TV Antena (Piauí), TV Atalaia (Sergipe), RECORD Bahia e TV Cabrália (Bahia).

“A RECORD tem a cara dos brasileiros e é por isso que queremos estar cada vez mais próximos do nosso telespectador e do que acontece no nosso País. Com a nossa credibilidade e qualidade em fazer televisão, todos os profissionais da nossa rede estão juntos e empenhados em levar a melhor cobertura dessa festa que é riquíssima para a cultura do Brasil”, finaliza André Dias, superintendente de rede da RECORD.

Para baixar o vídeo com a trilha do evento, clique aqui.