São Paulo e Corinthians se enfrentam no mata-mata do Paulistão Feminino neste domingo (3) As Brabas e as Soberanas disputam o jogo de ida da semifinal do campeonato; não perca a transmissão da RECORD NEWS, a partir das 9h45 Tudo de Record|Do R7 03/11/2024 - 14h29 (Atualizado em 04/11/2024 - 10h40 ) twitter

São Paulo e Corinthians se enfrentam no mata-mata do Paulistão Feminino Reprodução/Instagram

Um clássico e tanto! Neste domingo (3), você vai acompanhar no Paulistão Feminino, a semifinal do Majestoso na tela da RECORD NEWS, a partir das 9h45. O confronto será no Estádio do Canindé e também será exibido no PlayPlus, R7.com e no YouTube.

Todos os lances da transmissão da RECORD NEWS serão narrados por Lucas Pereira e comentados por Camila Juliotti e Ana Paula Oliveira. A apresentação da transmissão estará a cargo de Caíque Resende.

Somando 25 pontos na tabela, as Brabas, terminaram a primeira fase do Paulistão Feminino na 2ª colocação, mas com a mesma pontuação que as líderes Palestrinas. Já as Soberanas se classificaram na 3ª colocação ao mata-mata, com 23 pontos, em dez jogos.

Fique ligado no Paulistão Feminino, e não perca esse jogaço! Acompanhe São Paulo e Corinthians neste domingo (3), a partir das 9h45, na tela da RECORD NEWS.

São Paulo x Corinthians: veja como os times chegam à semifinal do Paulistão feminino:

O Paulistão Feminino 2024 está de volta e agora é mata-mata! São Paulo e Corinthians disputam os primeiros 90 minutos da decisão no Estádio Oswaldo Teixeira Duarte, conhecido popularmente como Canindé, neste domingo (3), às 10h. Em partida válida da competição estadual, os times entraram em campo pela última vez no dia 29 de setembro