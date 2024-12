‘Um perigo vocês juntas’, brinca internauta sobre Keila Jimenez e Fabíola Reipert As jornalistas agitaram as redes sociais com uma publicação momentos antes de uma gravação; confira! Hora da Venenosa|Do R7 06/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 06/12/2024 - 02h00 ) twitter

Keila e Fabíola se reúnem para mais uma gravação com opiniões apimentadas sobre o mundo dos famosos Reprodução/Instagram

Venenosas em ação! Fabíola Reipert e Keila Jimenez adoram deixar suas impressões apimentadas sobre o mundinho pantanoso dos famosos. Em uma rede social, a dupla publicou um registro dos bastidores, momentos antes de iniciar mais uma gravação.

No post, Fabíola escreveu: “Gravação com essa doida. Ela de Pantera cor-de-rosa e eu de jaqueta do Michael Jackson”, comentando sobre os respectivos looks.

Os internautas aproveitaram a brincadeira para entrar na onda e elogiar as apresentadoras. “Lindas. Adoro vocês”, colocou uma internauta. “Qual será a língua maior?”, alfinetou uma seguidora. Outra fã também brincou: “Um perigo vocês duas juntas”.

Confira a publicação:

Saiba tudo o que acontece no mundo das celebridades no Podcast das Venenosas no PlayPlus.