XV de Jaú e União São João fazem jogo decisivo pelas oitavas de final da Copa Paulista Partida deste sábado (31) será transmitida pelo R7.com e PlayPlus, a partir das 17h; saiba mais! Tudo de Record|Do R7 31/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 31/08/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

XV de Jaú e União São João definem vaga para as quartas de final da Copa Paulista neste sábado (31) Reprodução/Instagram

Agora é tudo ou nada! Neste sábado (31) o R7.com transmite o jogo de volta entre XV de Jaú e União São João, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (SP). O público acompanha a partida decisiva, a partir das 17h.

Quem traz todos os detalhes do duelo é Evaldo Prado, que será o narrador, Alex Frutuoso com seus comentários, e Jean Sgarbi o apresentador. O público também pode acompanhar a partida digitalmente, através do PlayPlus, serviço de streaming da RECORD.

A primeira fase da Copa Paulista 2024 conta com 26 clubes divididos em cinco grupos, sendo quatro chaves com cinco times e uma com seis. Para passar da primeira fase é necessário que ficar entre os três primeiros colocados de cada grupo, e o melhor quarto colocado entre todas as chaves também avança à fase mata-mata. O campeão do torneio tem a possibilidade de escolher entre uma vaga na Copa do Brasil ou disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. O vice campeão, sem direito de escolha, fica com a vaga que ‘sobrar’.

XV de Jaú

‌



Líder do grupo 1 e com apenas uma derrota entre os oito confrontos da primeira fase, o XV de Jaú recebe o União São João no segundo jogo das oitavas de final e conta com o apoio da torcida para conquistar a classificação. Com o empate no jogo de ida, o galinho precisa de uma vitória simples para avançar no mata-mata.

União São João

‌



Mesmo sem conseguir uma vantagem no primeiro duelo das oitavas de final, as duas vitórias que o time de Araras (SP) conquistou na primeira fase foram fora de casa. A esperança do torcedor é que a equipe repita a bom retrospecto jogando longe da sua cidade.

Não perca! O duelo pelas oitavas de final da Copa Paulista acontece neste sábado (31), a partir das 17h, e será exibido para o interior pela RECORD, e para todo o Brasil pelo R7.com e PlayPlus.