"Um fazendeiro sem fazenda", brinca Radamés em postagem na web

Acostumado com competição, Radamés Furlan saiu dos gramados para se aventurar em A Fazenda 15. O jogador formou um grupo com os atletas da sede, mas acabou dando "cartão vermelho" para a principal aliada, Márcia Fu, e não pensou duas vezes em mudar para o Grupo do Paiol. Apesar de ter o perfil apaziguador, o peão não fugiu das tretas e protagonizou embates ao lado de Mamusca. Entre conflitos e pedido de desculpas, Radamés se mostrou fiel aos amigos; relembre!