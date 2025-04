Narcoestado revela como Equador virou um território ocupado por facções; assista ao teaser

Por que o Equador mergulhou em uma rotina de caos e violência? A união ente traficantes equatorianos e cartéis mexicanos mudou a configuração do crime organizado no país e provocou a disputa pela exportação de cocaína, que sai pelos portos do Equador e atravessa o oceano até a Europa. O documentário Narcoestado revela como o país virou um território ocupado por facções criminosas e como a corrupção levou o Equador a uma onda de violência extrema.



