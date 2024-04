Canta Comigo , Reis e A Grande Conquista vão agitar a tela da RECORD em abril

Alto contraste

O mês de abril está repleto de novidades na tela da RECORD. Dia 14, tem a estreia de Canta Comigo 6 sob o comando de Rodrigo Faro. Já no dia 22, a Rainha de Sabá vai mudar a história de Salomão em Reis – A Decadência, 10ª temporada inédita da série. E, para fechar com chave de ouro, começa um reality completaço: A Grande Conquista 2, com apresentação de Rachel Sheherazade. Não perca!