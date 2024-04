Elenco de A Rainha da Pérsia desembarca no Marrocos Protagonista da série, Nathalia Florentino publicou um vídeo descontraído com os primeiros momentos no país

Parte do elenco de A Rainha da Pérsia, nova série da RECORD, já está no Marrocos para o início das gravações. No Instagram, Nathalia Florentino registrou os primeiros momentos no país ao lado dos colegas.

Fique ligado! A Rainha da Pérsia estreia neste ano na tela da RECORD.