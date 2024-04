Vinícius Redd inicia preparação para interpretar Hegai em A Rainha da Pérsia: "Muito feliz"

Alto contraste

A+

A-

Vinícius Redd está no elenco de A Rainha da Pérsia Vinícius Redd está no elenco de A Rainha da Pérsia (Reprodução/Instagram)

Vinícius Redd deu vida a Hofni, Ézer e Nabal na série Reis. Agora, o ator retorna à dramaturgia da RECORD como Hegai em A Rainha da Pérsia. Em entrevista ao site oficial, o artista comentou o início do novo trabalho na emissora.

"Para mim, está sendo maravilhoso estar no elenco de A Rainha da Pérsia. Fiquei muito feliz quando me convidaram para esse projeto. Gostei demais de fazer Reis, tive a oportunidade de interpretar três personagens na mesma série. Enquanto ator, foi um grande desafio".

Redd já deu os primeiros passos para viver Hegai na nova superprodução e participou de alguns ensaios durante a preparação de elenco. "Estamos bem no comecinho, na fase de construção dos personagens. Por enquanto, tive apenas dois encontros. Um deles foi com o Alex Morenno [intérprete de Saagaz na trama], iremos contracenar bastante juntos. Foi bem legal e divertido. A preparação é essencial. Quanto mais nos aprofundamos no personagem, melhor o resultado. Me sinto até mais confortável para gravar".

As gravações de A Rainha da Pérsia ainda não começaram, mas o ator tem contado os dias para colocar em prática tudo o que tem estudado. "Minhas expectativas são as melhores. Estou ansioso para começar a gravar. Enquanto isso, sigo me preparando, conhecendo um pouco mais do enredo e me encontrando nesse personagem [Hegai]. No geral, a história de Ester [papel de Nathalia Florentino] é muito bonita. Uma mulher simples e humilde que acaba se tornando rainha".

Continua após a publicidade

Fique ligado! A Rainha da Pérsia estreia neste ano na tela da RECORD. E em abril, não perca a décima temporada da série Reis, A Decadência.

Atores de Reis escolhem as cenas mais desafiadoras que gravaram na série:

Publicidade 1 / 9 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Com exclusividade ao site oficial, Guilherme Dellorto, Marcelo Arnal, Mario Bregieira, Nando Rodrigues, Ricky Tavares, Thiago Amaral e Vitor Novello apontaram as cenas mais desafiadoras que gravaram em Reis. Confira a lista a seguir!