Você sabe tudo sobre a carreira de Walter Casagrande Jr? Faça o teste e prove que acompanhou os melhores momentos da carreira do ex-jogador, que agora faz parte do time da RECORD!

Casagrande reforça o time do Paulistão 2024 da RECORD Casagrande reforça o time do Paulistão 2024 da RECORD (Reprodução/Instagram)

Comentarista há 27 anos, o ex-jogador Walter Casagrande Jr reforça o time da RECORD para as transmissões do Paulistão 2024, a partir do dia 21 de janeiro.

Com seu olhar voltado não só para o que acontece dentro das quatro linhas, Casagrande também busca conhecer mais sobre a história dos jogadores. Mas, enquanto o Campeonato Paulista não começa, que tal testar o quanto você conhece o novo reforço da emissora?

Responda ao quiz e descubra as melhores curiosidades da vida do ex-jogador!