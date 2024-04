Você sabe tudo sobre os semifinalistas do Paulistão 2024? Responda ao quiz e mostre o seu nível de conhecimento sobre os times que avançaram no estadual mais disputado do Brasil

Você conhece tudo sobre os semifinalistas do Paulistão 2024?

As semifinais do Paulistão estão batendo na porta! Quanto você conhece sobre as equipes que avançaram na competição? Palmeiras, Novorizontino, Santos e Bragantino são os quatro times que disputam uma vaga na final do estadual.

Teste seus conhecimentos e mostre que você sabe tudo sobre os semifinalistas!