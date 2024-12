Ao começar a câmera-trato desta manhã (08), Vanessa questionou Albert sobre o cuidado com as ovelhas. O peão relatou que se emociona ao interagir com os animais: 'Elas são as que mais retribuem'. A atriz acompanhou o colega de confinamento durante a atividade e questionou o empresário sobre os principais passos do trato.