‘A Flor é muito fofinha, aprendi a gostar dela’, declara Flora para Babi | A Fazenda 16

Flora e Flor tiveram atritos no início da temporada. No entanto, hoje as duas peoas mantém uma boa relação. A influenciadora elogiou a apresentadora para Babi. 'A Flor é muito fofinha, aprendi a gostar dela', declarou. 'Ela não pensa nas coisas', completou Flora. ‘Quando você entende que é o jeito dela, fica muito mais fácil’, disse Babi.