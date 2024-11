'A próxima é Camila': Albert define novo alvo em conversa com Zé Love | A Fazenda 16

Na madrugada desta quarta-feira (16), após discutir com Suelen, Albert foi para a área externa da Sede conversar com Zé Love. Ele disse que ia começar a “novela mexicana do chororô” e depois comentou sobre os pedidos de desculpas feitos por Fernando e Gilsão a Suelen por terem votado nela. “Eles se queimam porque não estão se posicionando”, declarou o empresário. Em seguida, ele direcionou seu novo alvo. “A próxima é Camila, saindo Suelen”, disse. “Ela é intransigente”, acrescentou.