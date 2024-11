'A renovação vem agora', declara Albert antes de formação de Roça | A Fazenda 16

Na noite desta terça-feira (12), pouco antes da formação de Roça da semana, Albert e Juninho tiveram uma conversa sobre o atual status do jogo. Na opinião do jornalista, as coisas estão bem paradas entre os dois grupos. Depois, o empresário afirmou que as estratégias e modo de jogar de Zé Love não podem continuar, uma vez que ele foi eliminado, e que os peões precisam recalcular a rota. “A renovação vem agora”, garantiu Albert, que detém o Poder do Lampião.