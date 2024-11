'A vida não é só pra viver momentos felizes', desabafa Sacha | A Fazenda 16

Na madrugada desta quinta-feira (17), Sacha Bali desabafou com Julia e Vanessa, suas colegas de Baia. 'A vida não é só pra viver momentos felizes', desabafou o ator. 'Tive que fazer um preparo espiritual, interno, para a possibilidade de sair', continuou. 'O mais importante é a gente tá bem com a gente mesmo, a gente tá satisfeito com as nossas atitudes, com tudo que a gente fez até aqui', finalizou o peão.