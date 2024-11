'Acho vergonhoso o que ela está fazendo aqui', opina Sacha sobre jogo de Camila | A Fazenda 16

Em papo com aliados, Sacha opinou sobre a atuação de Camila no jogo: ‘Grande decepção’, declarou. O peão afirmou que a professora entrou no confinamento como uma ‘mulher forte’, mas não demonstrou apoio à Luana em conflito contra Zé Love. ‘Foi horrível’, acrescentou Luana. Os peões conversaram ainda sobre possível voto no ex-jogador de futebol na formação da Roça desta terça-feira (29).