Albert afirma que jogo de G4 está travado | A Fazenda 16

A formação da Roça de amanhã (26) está gerando muitas conversas entre os peões. Juninho quis saber se Albert está jogando com Flor e se eles irão votar juntos. O cantor aproveitou o assunto e questionou se Flor está jogando com o G4. A partir disso, eles começaram a discutir sobre o jogo de Sacha e seus aliados e do fato dos rivais sempre terem um dos integrantes na Roça, mesmo com a vantagem de terem o chapéu do Fazendeiro. Albert ressaltou que o jogo do G4 está travado.