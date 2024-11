Albert analisa situação de Flor no jogo: ‘Tem um coração puro, e abusam disso’ | A Fazenda 16

Em conversa com Gui, Albert analisou a postura de Flor: 'Tem um monte de defeito, mas ela tem um coração puro e as pessoas abusam disso’. Gui ressaltou que a peoa sempre jogou de forma correta: 'Foi muito educada com a gente e nunca passou disso’. Gui então disse que, se Vanessa e Love estivessem na Roça, ele ainda assim vetaria o ex-jogador de futebol. ‘O Zé é uma pessoa que passa do ponto em um nível extremo’, afirmou.