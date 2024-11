Albert critica decisão de Gui na formação da Roça: ‘Jogada mais burra da vida dele’ | A Fazenda 16

Em conversa com Flor, Albert criticou as decisões de seus rivais na formação da última Roça. ‘O Gui fez a jogada mais burra da vida dele’, declarou o empresário. Isso porque o ator escolheu o Poder do Lampião que lhe concedia o veto da Prova do Fazendeiro, que ele teria naturalmente por sobrar no Resta Um. ‘Dançou, isso é sobre justiça’, declarou.