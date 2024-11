Albert critica Gizelly para Flor: ‘É uma garota sem conteúdo, só fala de uma coisa’ | A Fazenda 16

Em papo com Albert, Flor disse que vai se dedicar muito na Prova do Fazendeiro: 'É primordial pegar esse chapéu'. Gizelly então foi tema da conversa entre os dois. ‘É uma garota sem conteúdo algum, só fala de uma coisa’, afirmou Albert. Flor declarou que pretende ficar longe da advogada. Albert ainda se mostrou chateado com as decisões de Sidney na última formação de Roça: ‘Para mim ele foi uma grande decepção, eu investi minha verdade nele’.