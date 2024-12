Albert critica postura de Sacha no trato dos animais: 'Faz os bichinhos esperarem' | A Fazenda 16

Albert, responsável por cuidar das ovelhas, teve a companhia de Juninho, o câmera-trato, enquanto fazia suas atividades. O empresário aproveitou o momento para criticar Sacha, que está cuidando dos porcos. Segundo Albert, o ator foca mais em fazer VT do que em realizar o trato dos porcos. Ele ainda falou para Juninho se preparar, pois, quando for fazer o câmera-trato com Sacha, terá que filmar um 'longa-metragem'.