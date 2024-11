Albert e Flor conversam sobre Flora na casa da árvore | A Fazenda 16

Na noite desta segunda-feira (04), Albert Bressan e Flor Fernandez conversaram na casa da árvore. O empresário começou dizendo que só confia em quatro pessoas dentro do reality, a própria apresentadora, Juninho, Gilsão e Sidney Sampaio. Flor e Albert também discutiram o motivo de Camila ter dado a Placa de ‘trapaceiro’ para Camila na dinâmica do programa Hora do Faro.