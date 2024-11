Albert e Luana discutem por conta dos biquínis usados pela peoa | A Fazenda 16

Albert reclamou com Luana a respeito dela sempre estar andando de biquíni pela Sede, principalmente, segundo ele, durante o trato. O empresário chegou a definir como "inevitável" olhar para Luana. Ela respondeu que tem uma marca de biquínis e que os que ela usa nem são tão "fio dental" quanto de outras peoas. Yuri chegou a entrar na conversa e afirmou que convive com ela o tempo todo e não fica reparando no biquíni dela.