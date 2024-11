Durante conversa com Flora na casinha da árvore, Albert analisou alianças formadas pela peoa: 'Equivocadas', decretou. Flora refletiu então sobre relação com Gizelly, e Albert afirmou que aliança entre as duas é 'perigosa'. O empresário opinou ainda sobre quais eram os possíveis alvos da casa na formação da última Roça e escolha de voto na filha de Arlindo Cruz.