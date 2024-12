De acordo com as regras, os moradores da Baia são proibidos de usar as pias dos banheiros da Sede. Albert, que infringiu a norma na manhã desta segunda-feira (02), acabou gerando uma nova punição para todos os moradores da casa: ficar sem ovos até a próxima reposição. Albert pediu desculpas pela falha, e Yuri o tranquilizou: 'Faz parte'.