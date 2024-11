Albert pede desculpas para Luana por brincadeira, e peões se acertam | A Fazenda 16

Enquanto fazia o trato dos porcos, Albert pediu desculpas para Luana por algumas brincadeiras que fez com a peoa nos últimos dias. A influenciadora aceitou e os dois se acertaram. 'As coisas aqui andam muito rápido', disse o empresário. 'Estava me sentindo mal nessa casa', afirmou Luana. Ela ressaltou que estava se sentindo perseguida e que isso está até lhe causando insônia.