Albert projeta ida de Sacha para mais uma Roça: 'Ele perdeu a mão' | A Fazenda 16

Albert estava questionando Zé e Zaac se é uma boa ideia colocar Sacha novamente na Roça. O empresário tem dúvidas gostaria de testar a repercussão do apelido que o ator colocou no Zé Love. O ex-jogador considera que seria incoerente da parte dele não votar no ator. Albert porém falou que se o ator voltar, aí o grupinho precisa recalcular a rota.