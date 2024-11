Albert promete renovar o jogo: 'Se o público gostar, gostou' | A Fazenda 16

Flor comentou com Albert que conversou com Sidney e que gostou muito do que ouviu do ator. Albert respondeu que quer ouviu essa verdade da boca dele e comentou a necessidade de recalcular a rota no jogo. O empresário prometeu também que vai renovar o jogo e que vai buscar entender porque Flora recebeu plaquinhas de falsa e trapaceira de ex-aliadas.