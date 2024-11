Em conversa com Flora, Albert reclamou de ter sido colocado para cuidar do touro. 'É simples, mas é mais pesado', declarou o empresário. O peão falou que tem problemas na lombar e que, por isso, terá dificuldades para executar a tarefa. Com isso, Albert afirmou que irá precisar de ajuda do Fazendeiro Gui para cuidar do animal.