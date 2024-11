Albert relembra Paiol e questiona aproximação de Gizelly: 'Quem eu menos conversei' | A Fazenda 16

Convidado por Gilsão para visitar o Rancho do Fazendeiro, Albert relembrou como foi o período no Paiol. O empresário comentou que desde esse momento do jogo ele já não teve proximidade com Gizelly, e por isso ele estranha quando ela tenta puxar conversa com ele. Ele contou que havia uma ideia dos Paioleiros jogarem juntos, mas que Gizelly logo foi para o Grupão, levando Cauê e Vivi juntos.