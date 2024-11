Albert revela que cogita votar em Gilsão na próxima semana | A Fazenda 16

Albert revelou para Flor que cogita votar em Gilsão na próxima semana. Ele disse que o jogo do personal está muito passivo e ainda falou que tem certeza que será indicação de Yuri. O empresário ainda ressaltou que a competição está afunilando e que as pessoas que estão no meio dos dois grupos da Sede está se escondendo. Eles ainda relembraram que Gilsão não se posicionou direito depois da cuspida que recebeu de Luana.