Albert revela que pode dar o Poder do Lampião para Sidney | A Fazenda 16

Na noite desta terça-feira (26), Albert Bressan e Sidney conversaram sobre a formação da Roça. Albert citou o que pode fazer com o Poder do Lampião e revelou que pode oferecer a vantagem para o ator. ‘Se eu passar para você, com certeza vai ser algo importante para você de estratégia’, disse Albert Bressan. ‘Eu confio em você também, só não queria dar um tiro no pé de de repente usar contra a Flor’, completou o empresário.