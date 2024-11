Albert, Vanessa, Fernando e Juninho discutem estratégias para a votação | A Fazenda 16 ‘Não é questão de mulher mais, é questão do desenho do jogo, ontem foram duas desistências por conta do jogo dele’, disse Albert sobre Sacha

24 Horas|Do R7 28/10/2024 - 21h49 (Atualizado em 28/10/2024 - 21h49 ) twitter

