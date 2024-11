Aliados de Sacha projetam formação da próxima Roça | A Fazenda 16

Agora foi a vez da turma do Sacha projetar a formação da Roça dessa semana. Luana imagina que o ator seja indicado pelo voto da casa, Yuri pela indicação do Fazendeiro Gilsão e ela sobrar no Resta Um. Eles pretendem dessa vez puxar da Baia alguma das meninas para testar a força deles junto ao público. Sacha avisou que pode ser chamado para a Baia que não irá ajudar ninguém.