Aniversariantes do dia: Gui e esposa de Albert ganham 'Parabéns' em A Fazenda 16

Na noite desta segunda-feira (21), faltando duas horas para o relógio dar meia-noite, Albert reuniu os peões na cozinha para cantar “Parabéns” para sua esposa Adryana Ribeiro, que faz aniversário nesta terça-feira (22). O empresário até montou um bolo simbólico com maçãs. Depois, já no quarto, quem recebeu felicitações por seu aniversário foi Gui. Ele também ganhou uma maçã com uma vela improvisada para comemorar seus 22 anos de idade, completados na segunda-feira.