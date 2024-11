Antes da Roça, Julia revela qual é sua maior preocupação em A Fazenda 16

Na noite desta quinta-feira (24), antes do resultado da Roça da semana ser anunciado, Julia estava conversando com Flor, Luana e Flora na varanda da Sede quando revelou que sua maior preocupação dentro de A Fazenda 16 era ser reconhecida por seus amigos e familiares. Ela explicou que não gostaria, por exemplo, que sua mãe a assistisse e não reconhecesse seu comportamento dentro do reality show rural.